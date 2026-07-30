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Удивително! Цървена звезда си гарантира групи или основна фаза за десети пореден път

  • 30 юли 2026 | 06:13
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Удивително! Цървена звезда си гарантира групи или основна фаза за десети пореден път

Футболистите на Цървена звезда победиха Ларн с 5:0 във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Общият резултат от двата мача е 9:0, а класирането за третия кръг означава, че "червено-белите" ще играят в груповата фаза или основната фаза на европейските клубни турнири за 10-та поредна година.

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Тази фантастична серия "звездашите" стартираха започна през 2017 г., когато се класираха за групите на Лига Европа. "Червено-белите" ще продължат тази серия, независимо какво ще се случи по-нататък.

Ако Цървена звезда отпадне в следващия кръг, ще играе в плейофите на Лига Европа, а ако и там не успеят, "червено-белите" ще играят в Лигата на конференциите от следващия сезон.

Настоящият шампион на Сърбия, разбира се, се стреми към най-високата възможна цел, а именно груповата фаза на Шампионската лига. Досега, в тази нова ера, Цървена звезда е играла четири пъти в груповата фаза на най-престижния европейски клубен турнир, като бе близо и миналага година до класиране в основната схема, но отпадна от отбора на Бодьо/Глимт от Норвегия, който в последствие се превърна в голямата сензация на надпреварата.

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