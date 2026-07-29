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Цървена звезда отново се подигра със северноирландци и си гарантира европейска есен

  • 29 юли 2026 | 23:01
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Цървена звезда отново се подигра със северноирландци и си гарантира европейска есен

Носителят на КЕШ от 1991 г. Цървена звезда разгроми Ларн от Северна Ирландия с 5:0 и се класира за третия предварителен кръг на Шампионската лига. Този път за “звездашите” попаденията вкараха Александър Катай (3’), ветеранът Марко Арнаутович (45’+4’, 60’), който блесна с два гола, както и още Лоизос Лоизу (49’) и Мухамед Чам (79’). Резултатът можеше да бъде и още по-убедителен, но в 16-ата минута гол на Катай не бе признат заради засада след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР. Западните ни съседи бяха решили всичко още в първия мач след 4:0 на Острова и така прогресираха напред в най-престижния европейски клубен турнир след успех в общия резултат с 9:0.

Освен всичко останало балканският колос си гарантира европейска есен и поне шест мача от Лигата на конференциите, тъй като при отпадане в третия предварителен кръг в Шампионската лига сърбите ще играят плейоф в Лига Европа, а при елиминация там ги чака основна схема на най-ниско ранкирания турнир под шапката на УЕФА. При класиране в основната схема на някоя от двете по-силни надпревари на Стария континент европейските клубни шампиони от началото на 90-те години на ХХ век ще имат общо осем мача, продължаващи до януари 2027 г.

В спор за място в плейофите на най-престижния европейски клубен турнир Цървена звезда ще играе с Апоел (Беер Шева) от Израел с Йоан Стоянов в състава си, който в своя сблъсък от втория предварителен кръг отстрани Викингур от Исландия след загуба в първия мач с 1:2, победа с 2:0 в реванша и успех в общия резултат с 3:2. Шампионите на Израел и Сърбия ще играят един срещу друг на 4-и и 11-и август (вторник).

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