Джошуа коментира притесненията за издръжливостта му на удари

Антъни Джошуа победи Кристиан Пренга с нокаут във втория рунд в събота в Саудитска Арабия, като завършващият десен прав беше в типичния стил на бившия шампион в тежка категория. Въпреки това, случилото се преди това – едни почти катастрофални първи три минути, в които Джошуа беше свален два пъти в нокдаун – предизвика най-показателния въпрос на пресконференцията след мача.

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Смяташе се, че Пренга, с актив 20-2 (20 с нокаут), няма почти никакъв шанс срещу далеч по-опитния Джошуа, чиято статистика е 30-4 (27 с нокаут). Албанецът обаче пласира десен ъперкът в рамките на първите 30 секунди, който изпрати Джошуа на пода и въпреки че британецът се опита да се усмихне след изправянето си, той беше в сериозна беда. Макар Джошуа да оцеля в кризисната ситуация и да приключи мача според очакванията, мнозина останаха с въпроса как 36-годишният боксьор би се справил срещу по-класни съперници.

„Историята на бокса ни учи, че силата на удара е последното нещо, което си отива при застаряващ боец, и мисля, че вие го показахте“, обърна се Уоли Даунс от „Сън“ към Джошуа след двубоя. „Но първото нещо, което обикновено изчезва, е издръжливостта на удари.Видяхме, че силата ви все още е налице. Но къде е вашата издръжливост на удари в момента?“, попита журналистът.

Джошуа, който беше спрян от Даниел Дюбоа в пет рунда в последния си мач срещу боксьор от световна класа преди две години, се замисли за момент.

„Станах“, отговори той, визирайки ранния нокдаун, който претърпя срещу Пренга. „Това се случи в първите 20 секунди на първия рунд? Станах, понесох удари, устоях на бурята и се върнах във втория рунд. Боксът не е красива игра.“

„Но това е вашето сърце“, контрира Даунс.

„Не, това е издръжливост“, отвърна Джошуа. „Издръжливостта е дух. Издръжливостта е устойчивост. Издръжливостта е всичко взето заедно. Не е само едно нещо. Победата не е само едно нещо, а цял куп неща. Показах ви къде се намирам. Показах ви. Бях на ринга с човек, който е нокаутирал 20 души. Боксът не е красива игра. Ако очаквам да вляза там и всичко да е красиво, нямаше да стана, защото това би било извън моя начин на мислене. Знам, че ще бъде трудно. Знам, че ще се изправя срещу опасни противници, така че... Не става въпрос толкова за издръжливост, а за това да си на ринга със силни боксьори, които са готови на всичко и идват, за да победят.“

„Той е силен. Определено е силен и ме удари с добър ъперкът.“

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„Удари ме с добър удар. И какво от това? Преодоляваш го, ставаш, поемаш още няколко удара, продължаваш, докато дойде твоят ред. Да видим сега кой е корав. Да видим кой е лошото момче. Да видим кой е груб и готов за битка. Аз излязох победител. Трябва да питате Пренга за неговата издръжливост на удари. Не ме питайте мен за моята. Аз седя тук като победител. Разбирате ли ме?“

„Така стоят нещата. Това е фактът. Аз съм този, който седи тук като победител, така че не аз имам проблеми с издръжливостта на удари.“

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