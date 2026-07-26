Светът на бокса реагира на драматичния триумф на Джошуа над Пренга

Вечерта в „Джеда Супердоум“ започна като кошмар и завърши с триумф за Антъни Джошуа. В двубой, рекламиран като „Завръщането“, бившият двукратен световен шампион в тежка категория премина през истински ад, преди да спре албанеца Кристиан Пренга с нокаут в 2:43 минута на втория рунд. Въпреки победата, начинът, по който тя бе постигната, предизвика вълна от противоречиви реакции сред експерти, боксьори и фенове.

Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

Експертите: „Един от най-лошите рундове в кариерата му“

Шокът в залата настъпи още в 20-ата секунда, когато десен ъперкът на Пренга прати Джошуа на пода. Малко преди края на първия рунд британецът се озова в нокдаун за втори път. Анализаторът Бари Джоунс не спести критиките си, определяйки първите три минути като „един от най-лошите рундове в кариерата на Ей Джей“. Според него Джошуа е изглеждал напълно разсеян и уязвим срещу съперник, който до този момент не бе срещал боец от елитно ниво.

Тони Белю, бивш световен шампион и настоящ анализатор, също изрази разочарование. „Той спечели чисто, но представянето не беше добро. Подобни битки те приземяват“, коментира Белю.

Карл Фрамптън добави, че Джошуа е трябвало да „превключи на по-горна предавка“ много по-рано, вместо да позволява на Пренга да доминира в началото.

Реакциите на боксьорите: Усик и страхът от изненада

Край ринга камерите уловиха притесненото изражение на Александър Усик, който наблюдаваше как неговият бивш съперник се бори за оцеляване. Преди мача спаринг партньорът на Пренга, Брандън Мур, предупреди, че албанецът има силата да поднесе изненада, подобна на тази на Анди Руис през 2019 г. „Той е по-голям от Джошуа и има удар, който може да приспи всеки“, заяви Мур, и първият рунд почти доказа думите му.

Въпреки тежкия старт, Джошуа (вече с актив 30-4, 27 нокаута) показа шампионски дух.

„Това е животът – падаш и ставаш. Това е моето мото“, заяви той след мача. Британецът влезе в битката с тегло от 251 паунда (113.8 кг), докато Пренга тежеше 261.4 паунда (118.5 кг).

За Джошуа този мач беше много повече от спортно състезание. Това беше първата му поява на ринга след фаталната катастрофа в Нигерия през декември, в която загинаха близките му приятели Сина Гами и Латиф „Лац“ Айоделе.

„Това не беше просто силата на удара. Това беше духът на Лац и Сина. Боли ме дори да говоря за това“, сподели през сълзи Джошуа в емоционално интервю след края на срещата.

Феновете в социалните мрежи бяха разделени – докато албанската агитка в залата празнуваше смелото представяне на своя любимец, привържениците на Джошуа изразиха облекчение, че мечтаният сблъсък с Тайсън Фюри остава на дневен ред. Промоутърът Еди Хърн потвърди, че договорите вече са подписани.

„Виждам човек, който е по-мотивиран от всякога не само да унищожи Пренга и Фюри, но и да стане отново световен шампион“, заяви Хърн.

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