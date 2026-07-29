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ЦСКА тренира преди битката с Карабах
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Ран Такахаши: Трябваше да спечелим и това беше най-важното

  • 29 юли 2026 | 17:37
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Отборите на Словения и Япония станаха първите полуфиналисти във волейболната Лига на нациите, чийто финален турнир се играе в китайския град Нинбо. 

Словенците надиграха драматично тима на Турция с 3:0 (25:21, 35:33, 39:37).

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Тимът на Япония, който завърши първи в класирането на редовния сезон на Лигата на нациите, се наложи над домакините от Китай с 3:1 (23:25, 25:23, 25:16, 25:23).

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„Трябваше да спечелим и това беше най-важното“, каза Ран Такахаши пред VBTV след мача.

„Но имахме много грешки и много проблеми, които трябва да подобрим за следващия мач. Не знам срещу кой отбор ще играем, но просто трябва да ги победим. Трябва да се съсредоточим върху този мач, да подготвим мисленето си и да работим върху комуникацията.“

„Нашата система за блок-защита като цяло се подобрява“, каза китаецът Уан Бин.

„В мач като този – срещу Япония, която има всички умения и всички малки съвети – можехме да видим това и това е положителният извод днес.“

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