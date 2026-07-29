1/4-финал №2: Япония 0:1 Китай! Следете мача ТУК!

Отборът на Япония, който спечели груповата фаза на Лигата на нациите с рекорд от 12 победи от 12 мача, излиза срещу домакина Китай във втората 1/4-финална среща от Волейболната лига на нациите, която се играе в Нинбо (Китай).

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Блокаут на Бин Лан и Китай поведе с 4:1 в началото на двубоя. Китай поведе с 9:5 и Лоран Тили взе прекъсване за Япония. Мощна атака на Бин Уан и 10:6. Блокаут на Юджи Нишида и 10:14. Ас на Юантай Ю и 17:11 за Китай. Лоран Тили взе второто си прекъсване в първата част за Япония. Блокада спря атака на Бин Уан - 14:18. Блокада на Лари Ик Евбаде-Дан и 15:18. Витал Хейнен взе прекъсване за Китай. Блокаут на Ран Такахаши и 17:18. Витал Хейнен взе второ прекъсване за Китай. Атака на Юджи Нишида и Япония поведе с 20:19. Ас на Бин Уан и 21:20. Атака на Юки Ишикава намали резултата до 21:22. Масато Каи сгреши началния удар - 21:23. Технична атака на резервата Ли Лей и геймбол за Китай при 24:22. Мощна атака на Кенто Мияура - 23:24. Атака на Йонжен Ли в центъра и Китай спечели първата част с 25:23.

ЯПОНИЯ - КИТАЙ 0:1 (23:25)

ЯПОНИЯ: Хидеоми Фукацу, Юджи Нишида, Ран Такахаши, Юки Ишикава, Таиши Онодера, Лари Ик Евбаде-Дан - Томихиро Ямамото-либеро (Кенто Мияура)

Старши треньор: ЛОРАН ТИЛИ

КИТАЙ: Хебин Уан, Жиан Чуен, Бин Уан, Юантай Ю, Жан Жеджия, Йонжен Ли - Жоншуай Чу-либеро (Ли Лей)

Старши треньор: ВИТАЛ ХЕЙНЕН.

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