Ентусиазъм в Лубе за идването на Мони Николов, феновете го очакват с нетърпение

Привържениците на „червено-белите“ са в трескаво очакване на пристигането в града на Симеон „Мони“ Николов, новият разпределител на Кучине Лубе Чивитанова. Българският национал, който е по-малък брат на посрещача Алекс Николов – вече любимец на италианските вицешампиони, ще се срещне с медиите и феновете в сряда, 29 юли, от 19:00 часа в заведението „Артуро Маре“.

Очаква се крайбрежното заведение номер 15 на южната алея в Чивитанова Марке да бъде препълнено. Освен най-верните фенове от „Евросуоле Форум“, се предвижда пристигането и на привърженици от Кампания, Ломбардия и Тоскана, които ще пътуват специално, за да посрещнат играча. Не става въпрос за семейства, които са на почивка в региона, а за симпатизанти на Лубе, които ще дойдат в Чивитанова, водени от привързаността си към отбора и желанието да приветстват топло балканския плеймейкър.

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Освен това, организираният фенклуб „Лубе нел Куоре“ ще подготви щанд за посрещане в „Артуро Маре“ в сряда следобед от 18:00 часа. Там всеки ще може да се сдобие с членска карта за фенклуба на Лубе Волей, както и да получи съдействие за резервиране на сезонен абонамент в сектора с най-голяма подкрепа в залата.

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Първите данни за продадените карти са много окуражаващи. „Кампанията за абонаменти върви с пълна сила“, обяснява изпълнителният директор и вицепрезидент на клуба Албино Масачези. „Регистрирахме силен интерес както на касата, така и в мрежата на „ВиваТикет“, като станахме свидетели на истински спринт и при покупките на място, и онлайн. Има голям ентусиазъм сред нашите фенове!“

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