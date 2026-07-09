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  3. Симеон Николов: Не се страхувам от напрежението, искам топ бъдеще в Лубе!

Симеон Николов: Не се страхувам от напрежението, искам топ бъдеще в Лубе!

  • 9 юли 2026 | 16:18
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От ценен кадър на международния волейболен пазар до нов играч на Кучине Лубе Чивитанова, където ще си партнира с брат си Алекс, който наскоро поднови договора си с „червено-белите“. Българският разпределител Симеон Николов даде интервю ден след обявяването на 3-годишния си контракт.

За финалиста от Световното първенство до 19 години през 2023 г. това ще бъде завръщане в „Евросуоле Форум“, тъй като преди няколко години той тренира с Лубе през лятото.

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„Бях хлапе и все още не познавах границите си – спомня си той, – но тогава започнах да мечтая да стана най-добрият разпределител в света и да печеля на игрището!“

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„Мони“ има ясни идеи и иска да споделя успехите с брат си Алекс: „Рядка възможност е да се бориш рамо до рамо с брат си за едни и същи цели. Особено е привилегия да го правиш в националния отбор и в един от най-титулуваните клубове в света като Лубе. Удоволствието е неописуемо, но усещам и голяма отговорност“.

Връзката с Алекс е централна в неговите разсъждения: „Манталитетът ни е сходен – гарантира той, – искаме да побеждаваме. Моята роля изисква повече хладнокръвие, защото нападателите се нуждаят от моята прецизност. В сравнение с него, аз сдържам емоциите си, за да бъда максимално концентриран. Баща ни Владимир винаги ни е казвал да даваме всичко от себе си на игрището и извън него, както в тренировките, така и в мачовете и в подготовката за тях, за да не съжаляваме никога“.

Волейболът не е единствената страст на семейство Николови: „Разговорите за видеоигри също са чести у дома – разкрива той. – Всички сме геймъри, включително и баща ми, когото винаги съм смятал за пример. Той ни подкрепя много и е най-щастливият човек на света, когато вижда синовете си да побеждават!“

Личността на Симеон вече е позната на тези, които следят международния волейбол. Дори когато става дума за идоли, думите му не са банални: „Имам собствен стил на игра и не искам да подражавам на никого – подчертава той. – Харесва ми скоростта на бразилските разпределители и се опитвам да се уча, като наблюдавам всички най-добри в действие“.

Комбинацията от увереност, осъзнатост и зрялост превръща новия плеймейкър на Кучине в един от най-интересните профили на този пост: „На 19 години е нормално да имам още много неща за подобряване в играта, хубавото на това да си млад е, че имаш много време пред себе си – заявява спортистът. – В сплотен отбор като Лубе, където всички са съотборници и приятели, е още по-стимулиращо да се усъвършенстваш! Големите очаквания на феновете не ме плашат, аз живея всеки ден с големите очаквания, които имам към самия себе си. За тези, които искат да се борят докрай, мачовете за титли и напрежението, което ги съпътства, са най-интересният аспект от играта!“

Енергията на „червено-белите“ привърженици не го оставя безразличен: „Феновете са основна част от всеки спортен проект. Тези на Лубе са повод за гордост и пример за всички. Наистина се надявам, че ще имаме много поводи да празнуваме заедно и да изживеем силни емоции!“

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