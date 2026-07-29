Ивон Симеонова дебютира във Формула 4 този уикенд

Картинг състезателката Ивон Симеонова ще дебютира този уикенд във Формула 4 Централна Европа, съобщи самата тя в социалните мрежи.
Ивон е сред най-успешните картинг пилоти в Австрия в последните сезони – тя спечели две последователни титли на страната в шампионата на Ротакс през 2023 и 2024, а също така през 2022 и 2024 спечели и титлата на Централна Европа в картинг шампионата на ФИА.
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Симеонова ще кара за Матилда Рейсинг в Чехия този уикенд, като състезанията са на пистата в Мост.
Тази година Ивон става третият български пилот, който дебютира във Формула 4 Централна Европа. В първия кръг на шампионата стартираха Самуил Иванов и Любослав Руйков, като Руйков, за когото това беше гост-участие, спечели при дебютантите.
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За съжаление, Иванов не успя да завърши първата половина на сезон 2026 във Формула 4 Централна Европа заради контузия след катастрофа и последвалото дълго възстановяване.
Снимка: Профил на Ивон Симеонова във ФейсбукДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google