Ивон Симеонова дебютира във Формула 4 този уикенд

Картинг състезателката Ивон Симеонова ще дебютира този уикенд във Формула 4 Централна Европа, съобщи самата тя в социалните мрежи.

Ивон е сред най-успешните картинг пилоти в Австрия в последните сезони – тя спечели две последователни титли на страната в шампионата на Ротакс през 2023 и 2024, а също така през 2022 и 2024 спечели и титлата на Централна Европа в картинг шампионата на ФИА.

Любо Руйков с точка в четвъртия кръг на Формула 4 Италия

Симеонова ще кара за Матилда Рейсинг в Чехия този уикенд, като състезанията са на пистата в Мост.

Тази година Ивон става третият български пилот, който дебютира във Формула 4 Централна Европа. В първия кръг на шампионата стартираха Самуил Иванов и Любослав Руйков, като Руйков, за когото това беше гост-участие, спечели при дебютантите.

Никола Цолов: Няма такова нещо като провал, научих много този уикенд

За съжаление, Иванов не успя да завърши първата половина на сезон 2026 във Формула 4 Централна Европа заради контузия след катастрофа и последвалото дълго възстановяване.

Снимка: Профил на Ивон Симеонова във Фейсбук

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google