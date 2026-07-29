Оскар Пиастри за сарказма по радиото: Просто бях много, много ядосан

Пилотът на Макларън Оскар Пиастри е обяснил на тима гневните си съобщения по радиото по време на Гран при на Унгария и е признал, че в този момент разочарованието му е надделяло. Причината беше контакт с изоставащия с обиколка Карлос Сайнц му е коствал решаващо време в ключов етап от състезанието.

Австралиецът вече беше направил второто си спиране в бокса, когато настигна пилота на Уилямс, който се бореше с Фернандо Алонсо въпреки сините флагове пред тях.

"Beautiful" 🤩 🤝



Lando delivers an incredible performance and charges to victory with a dominant 15-second lead#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/b09NfOYElT — Formula 1 (@F1) July 28, 2026

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Контактът между двамата струва на Пиастри ценни секунди в битката му срещу Ландо Норис, който в крайна сметка спечели в Будапеща.

Въпреки че Пиастри влезе пръв в бокса от лидерска позиция, а пресичащата стратегия е особено ефективна на „Хунгароринг“, това доведе до спечелване на позиция на пистата от съотборника му в Макларън, когато той спря малко след това.

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Реакцията на 25-годишния пилот по радиото беше изпълнена с ярост, насочена първо към Сайнц, а след това и към собствения му отбор. Веднага след сблъсъка Пиастри избухна: „Махни се от пътя, идиот такъв. О, боже мой.“

Когато състезателният му инженер Том Сталард се опита да го утеши, посочвайки, че Сайнц е причинил решаващата загуба на време, той отвърна рязко: „О, човече, просто не ми говори сега. Хубаво от ваша страна, че сте предвидили и това, между другото. Благодаря.“

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Шефът на отбора на Макларън, Андреа Стела, се опита да сложи край на случая, разкривайки, че Пиастри е потърсил да изясни коментарите си веднага след като е излязъл от колата. В крайна сметка австралиецът отпадна от състезанието поради повреда в скоростната кутия, което допълнително влоши ситуацията.

„Веднага след състезанието Оскар уточни, че коментарът му е бил направен в момент на гняв - каза Стела пред медиите. - Напълно разбираемо е, че когато водиш в състезанието почти половината от него, а след това виждаш как губиш лидерството заради инцидент с изоставащ пилот, може да имаш такъв момент и да направиш коментар в яда си, но няма абсолютно никакъв проблем.“

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Инцидентът със Сайнц, който получи наказание от пет секунди от стюардите, остана болезнена тема за Пиастри, но той настоя, че няма останало напрежение с питуола на Макларън.

Той говори след състезанието, той беше значително по-умерен и призна, че сарказмът, насочен към отбора му, е породен от чисто разочарование в момента.

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„Всичко беше наред - обясни по-късно Пиастри. - Когато от бокса определиха времето за моето спиране, това беше, за да покрият Люис, и това беше правилно.“

„В момента бях разстроен, че загубих лидерството в състезанието не по моя вина и почувствах, че може би отборът е можел да не вика Ландо в бокса, ако това беше състезание само между нас двамата.“

„Но знам, че не е състезание само между двама ни. Знам, че Ландо има свое собствено състезание, което се опитва да спечели, и има и други пилоти, така че те не могат просто да не извикат Ландо заради нещо извън неговия и моя контрол.“

„Така че това се случи; всичко е наред. Просто бях много, много ядосан в момента за случилото се.“

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