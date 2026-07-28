Треньорът на Ей Джей призова: Фокусирайте се върху това, което е възвърнал, а не върху загубеното

Сергей Лапин, треньорът на Антъни Джошуа, отхвърли притесненията относно представянето на англичанина срещу Кристиан Пренга миналия уикенд.

36-годишният Джошуа нокаутира съперника си във втория рунд, когато свали Пренга (20-2, 20 нокаута) на пода. Това беше един от най-унищожителните завършеци, които Джошуа е постигал в своята дълга и знаменита кариера. Въпреки това първият рунд привлече вниманието на медиите. Джошуа беше свален тежко в началото, претърпя още един нокдаун, няколко залитания и се справи добре, за да оцелее срещу съперник, който не се смяташе за заплаха преди мача.

„Не може да съдите за един боец само по един рунд“, заяви Лапин пред „Екшън Нетуърк“. „Първият рунд ви дава информация, а не произнася присъда. Да, имаше неща, които не ни харесаха, и ще ги анализираме внимателно. Но най-важното е, че той се адаптира, направи корекции по време на битката и победи. Способността да се адаптираш под напрежение е това, което отличава великите шампиони от всички останали.“

Това беше първият двубой за Джошуа (30-4, 27 нокаута), откакто преживя автомобилна катастрофа в Нигерия, при която загинаха двама от най-близките му приятели. Преди това той нокаутира Джейк Пол в шестия рунд, за да се възстанови от загубата в петия рунд от Даниел Дюбоа през септември 2024 г.

„Аз не съм лекар, така че няма да правя медицински заключения“, продължи Лапин. „Но всеки, който е преминал през толкова сериозен инцидент, се сблъсква не само с физическо, но и с психологическо възстановяване. Въпреки това смятам, че е много по-важно да се съсредоточим върху това, което е възвърнал, отколкото върху това, което може да е загубил. Той се върна на ринга и победи. Това е, което има значение.“

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„Това говори много за неговия характер, за огромното му сърце и за истинската му любов към бокса. Ей Джей преживя трагедия, от която на много хора биха им били нужни години, за да се възстановят. Той загуби близки приятели, а с тях и част от себе си. И все пак се върна на ринга. Важното е, че намери сили да се върне на единственото място, където напрежението е най-голямо и където не можеш да се скриеш от себе си. Така че, преди хората да го критикуват, трябва да се замислят през какво е преминал. За мен това е истински характер. Ей Джей не е просто боец. Той е истински мъж.“

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„Зад кулисите не видях сломен човек. Видях човек, който отново е започнал да вярва в себе си. А според мен това е дори по-важно от самата победа.“

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