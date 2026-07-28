Дейна Уайт иска да подпише с Джервонта Дейвис

Дейна Уайт обеща, че „Зуфа Боксинг“ ще организира най-големите и най-добрите възможни битки. След като подписа договор за няколко мача с Шакур Стивънсън, възможно ли е Джервонта „Танк“ Дейвис да е следващото голямо име, което ще се присъедини към промоцията?

В неделя вечерта, след събитието „Зуфа Боксинг 9“ в Ню Йорк, Уайт беше попитан за евентуалното организиране на мач между Дейвис и Стивънсън, който без съмнение би бил един от най-монументалните в спорта. Дейвис не се е бил от март 2025 г., когато завърши с изключително оспорвано равенство срещу Ламонт Роуч-младши. Планираният му двубой срещу Джейк Пол беше отменен поради редица правни проблеми, включително обвинения в домашно насилие, въпреки че в крайна сметка полицията свали всички обвинения срещу него.

Уайт обаче признава, че е разговарял с Дейвис и определено има интерес да работят заедно в бъдеще.

„Не знам [дали ще организираме Танк срещу Шакур]“, заяви Уайт. „Наистина харесвам Танк Дейвис. Всъщност съм му фен и сме говорили с тях. Не искам да говоря от негово име или нещо подобно, но съм разговарял с него и съм му фен.“

В своя пик Дейвис беше смятан за един от най-добрите боксьори в света, печелейки титли в три различни теглови категории. 31-годишният боец не е коментирал скоро плановете си да се бие отново, но очевидно изглежда, че в крайна сметка може да намери своя нов дом в „Зуфа Боксинг“.

Разбира се, Уайт не пожела да спекулира дали това ще се случи, но поддържа позицията си, че преследва най-добрите бойци, за да организира най-големите битки в спорта.

Предвид историята на двамата боксьори, мач между Дейвис и Стивънсън би привлякъл огромен интерес, но не е ясно дали някога ще се осъществи.

„Можеш да организираш тези битки и само да се надяваш“, каза Уайт. „Знаехме, че основният мач тази вечер ще бъде добър, но не знаеш, докато не се случи. Аз се стремя да организирам всички големи битки, които са възможни.“

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