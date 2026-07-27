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Непобеден дагестанец се прицели в Топурия след успешен дебют в UFC

  • 27 юли 2026 | 11:57
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Първата работа на Магомед Зайнуков след дългоочаквания му и победен дебют в UFC Fight Night 282 беше да отправи предизвикателство към бившия шампион в лека категория Илия Топурия.

Зайнуков (9-0 ММА, 1-0 UFC) оправда големите очаквания в събота в Абу Даби, като демонстрира блестяща игра в стойка по пътя към победата с единодушно съдийско решение над друг дебютант в октагона – Дамян Жепецки (10-1 ММА, 0-1 UFC).

Веднага след като ръката му беше вдигната и Даниел Кормие се присъедини към него в октагона за интервюто след мача, Зайнуков незабавно спомена Топурия (17-1 ММА, 9-1 UFC). Той отбеляза, че Жепецки е прекарал част от подготвителния си лагер с „Ел Матадор“ преди загубата му в мача за титлата на UFC Свобода 250 срещу Джъстин Гейджи.

„Хей, Илия Топурия! Просто исках да се уверя, че ще изляза тук и ще си свърша работата“, заяви Зайнуков пред Кормие чрез преводач. „Той казваше, че е от отбора на Илия Топурия. Е, познайте какво? Аз идвам от школата на Абдулманап Нурмагомедов. Не ни интересува срещу кого се бием. Ще се изправим срещу всеки!“

След битката се появи и публикация в социалната мрежа Х от фалшив акаунт на Зайнуков, в която Топурия беше наречен „предал се“, и която набра популярност. Впоследствие обаче акаунтът беше спрян и премахнат от платформата.

Коментарите в клетката обаче бяха достатъчни, за да покажат намеренията на Зайнуков. След като Топурия прекара няколко месеца в преследване на мач с бившия носител на титлата до 70 кг. Ислам Махачев, става ясно, че между двата лагера има все още напрежение.

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