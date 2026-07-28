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  3. Данимир Йорданов ще спори за бронза на Световното за кадети

Данимир Йорданов ще спори за бронза на Световното за кадети

  • 28 юли 2026 | 08:46
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Данимир Йорданов ще спори за бронза на Световното за кадети

Данимир Йорданов ще спори за бронза на световното за кадети в Азербайджан.

Българинът постигна три победи в категория до 55 кг на класическия стил.

На старта се наложи над турчина Мохамед Каратекин с 10:6, след това преодоля узбека Асибек Каримов – 8:5, а в оспорван четвъртфинал се справи и с венецуелеца Ханиел Нолая – 12:11.

На полуфиналите обаче загуби от шампиона на Азия при момчетата Диар Аманали (Казахстан) – 1:8.

Данимир е пети от европейското за кадети през миналия сезон.

Финалите са във вторник от 17 часа.

Останалите ни представители днес - Цветан Николов (48), Георги Мърков (65) и Стоян Зебеков (80) отпаднаха от надпреварата, Йоан Димитров (110) запазва шансове за репешаж.

Във вторник на тепиха излизат Огнян Бургазов (45), Борис Крумов (51), Владислав Иванов (60), Кристиян Кръстев (71), Филип Дурев (92).

Срещите започват от 9,30 часа.

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