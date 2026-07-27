Махачев разкри плана си за Гари: Трябва да го гоня, той бяга твърде много

Ислам Махачев отброява дните до първата си защита на титлата в полусредна категория и е уверен, че е готов за всичко, което Иън Мачадо Гари ще му предложи.

В подготовка за UFC 330 на 15 август, Махачев и неговият екип се преместиха в Ню Джърси за финалните тренировки. Боецът от Дагестан се стреми да надгради своята забележителна кариера, в която вече е шампион в две дивизии и номер едно в ранглистата „pound-for-pound“. Макар да не искаше да издава твърде много тайни, Махачев е достатъчно уверен, за да разкрие част от своя план, който се основава на разузнаването на Гари и неговата склонност постоянно да нанася удари и да се движи по време на битка.

„Що се отнася до уменията му, просто трябва да тичам много в този тренировъчен лагер, защото трябва да го гоня“, заяви Махачев пред mmafighting.com на събитието „Zuffa Boxing“. „Той бяга твърде много. Знам какъв е планът му. Винаги гледаме неговите битки.“

„Той винаги има един и същ стил. Ще се опитам да го хвана, да го съборя на земята – точно това, което правех и със старите си опоненти“, добави шампионът.

Едно потенциално предимство за Гари може да бъде фактът, че бившият шампион на UFC в лека категория Чарлс Оливейра е един от основните му съотборници и тренировъчни партньори. Разбира се, Оливейра се изправи срещу Махачев през 2022 г., но преживя тежка вечер в единствената им среща.

Махачев постигна ранен нокдаун срещу бразилеца и в крайна сметка си осигури победата с неприятно задушаване тип „триъгълник с ръка“, което принуди Оливейра да се предаде във втория рунд. Ето защо настоящият шампион в полусредна категория не е особено притеснен, че Оливейра може да допринесе със съществени знания към стратегията на Гари за UFC 330.

„Чарлс ще го научи как да се предава бързо“, пошегува се Махачев. „Това е всичко.“

Въпреки че Гари е известен със своите словесни нападки към опонентите си, Махачев очевидно не им обръща голямо внимание, тъй като за него битката е изцяло професионална и нищо лично.

Възможна сюжетна линия преди седмицата на двубоя може да бъде опитът на Гари да отмъсти за родната си Ирландия, след като двама негови сънародници претърпяха неуспех срещу членове на лагера на Махачев в миналото.

Треньорът на Махачев и член на Залата на славата на UFC, Хабиб Нурмагомедов, победи Конър Макгрегър през 2018 г., като го принуди да се предаде в четвъртия рунд. Усман Нурмагомедов също допринесе с две победи над Пол Хюз в PFL.

Всъщност Махачев не гледа на това като на съперничество между държави, въпреки че определено знае какъв е резултатът до момента.

„Това е просто поредният опонент“, каза Махачев. „Няма нищо между страните ни. Но все пак резултатът е 2:0 за нас, а скоро ще стане 3:0.“

С наближаването на края на тренировъчния лагер, Махачев обещава, че не е оставил нищо на случайността и че екипът му е подготвил всичко необходимо, за да направи успешна защита на титлата си на UFC 330.

„Всичко върви много добре“, сподели Махачев. „През последните няколко битки сме в една и съща зала. Намираме се в Ню Джърси и тренираме в „Ник Катоне ММА“, което е много хубава зала. Имам много от моите братя, приятели и спаринг партньори, почти целият отбор е тук, тренираме заедно.“

„Хабиб е тук. Хавиер Мендес е тук. Тренираме много усилено всеки ден, за да сме готови“, завърши той.

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