Дарън Тил и Йоел Ромеро оглавяват BKFC Манчестър

Дарън Тил вече има насрочена втора битка с голи ръце, като този път ще се изправи срещу бившия претендент за титлата на UFC Йоел Ромеро. Двамата ще оглавят предстоящото събитие на „Беър Нъкъл Файтинг Чемпиъншип“ (BKFC) в Манчестър, Англия, на 26 септември.

Новината за двубоя беше обявена в понеделник от президента на BKFC Дейвид Фелдман.

Срещата ще се проведе в категория до 86 кг. в „Ей Оу Арена“ в Манчестър.

След като в продължение на няколко години намекваше за потенциален преход към боевете с голи ръце, Тил най-накрая предприе тази стъпка, подписвайки договор за няколко мача с BKFC. Той направи своя дебют през май, когато, след като претърпя бърз нокдаун в първия рунд, се завърна мощно и постигна брутална победа с нокаут над Арън Чалмърс.

Сега той ще се изправи срещу много по-сериозен опонент в лицето на Ромеро, който се завръща в BKFC, след като също записа нокаут в дебюта си за организацията през 2025 г. Ромеро всъщност загуби с противоречиво съдийско решение във втория си мач с голи ръце, но тази среща се проведе извън BKFC, в руска организация.

Сега Ромеро ще се опита да се върне на победния път, когато се изправи срещу Тил през септември в потенциално зрелищен сблъсък между двама бойци с изключително тежки удари.

Очаква се през следващите няколко седмици да бъдат обявени още битки за събитието.

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