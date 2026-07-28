България срещу Испания на 1/8-финалите на Европейското

Европейският шампион Испания ще бъде съперник на България на 1/8-финалите на първенството на Стария континент за юноши до 18 години, Дивизия А, в Италия.

Двубоят е в сряда, от 21:30 часа българско време, в Роверето.

“Лъвчетата” на Веселин Веселинов завършиха на последното четвърто място в своята Група “С”, в която претърпяха поражения от Германия, Словения и Литва.

Тимът на Испания пък бе безкомпромисен в Група “D”, където постигна три победи от три срещи.

Снимка: ФИБА

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