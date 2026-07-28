Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. България срещу Испания на 1/8-финалите на Европейското

България срещу Испания на 1/8-финалите на Европейското

  • 28 юли 2026 | 11:37
  • 1068
  • 0
България срещу Испания на 1/8-финалите на Европейското

Европейският шампион Испания ще бъде съперник на България на 1/8-финалите на първенството на Стария континент за юноши до 18 години, Дивизия А, в Италия.

Двубоят е в сряда, от 21:30 часа българско време, в Роверето.

“Лъвчетата” на Веселин Веселинов завършиха на последното четвърто място в своята Група “С”, в която претърпяха поражения от Германия, Словения и Литва.

Тимът на Испания пък бе безкомпромисен в Група “D”, където постигна три победи от три срещи.

Снимка: ФИБА

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Най-малко 18 студенти ще са с по-големи заплати от ЛеБрон Джеймс през следващия сезон

Най-малко 18 студенти ще са с по-големи заплати от ЛеБрон Джеймс през следващия сезон

  • 28 юли 2026 | 10:09
  • 2690
  • 2
Президент на баскетболен клуб загина при инцидент с джет

Президент на баскетболен клуб загина при инцидент с джет

  • 28 юли 2026 | 09:48
  • 1755
  • 0
Джими Бътлър се раздели с плитките си и показа нова визия

Джими Бътлър се раздели с плитките си и показа нова визия

  • 27 юли 2026 | 20:29
  • 2546
  • 0
Баскония се подсили с канадски гард

Баскония се подсили с канадски гард

  • 27 юли 2026 | 20:02
  • 1254
  • 0
Трето поражение за юношите до 18 години на Европейското в Италия

Трето поражение за юношите до 18 години на Европейското в Италия

  • 27 юли 2026 | 19:03
  • 1656
  • 7
Анадолу Ефес официално привлече Колин Малкълм

Анадолу Ефес официално привлече Колин Малкълм

  • 27 юли 2026 | 18:50
  • 683
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: Работихме много, за да изградим този отбор - отиваме за победа

Боримиров: Работихме много, за да изградим този отбор - отиваме за победа

  • 28 юли 2026 | 10:20
  • 5470
  • 24
БФС представи новия шеф на съдиите - ето и заместниците му

БФС представи новия шеф на съдиите - ето и заместниците му

  • 28 юли 2026 | 11:03
  • 4427
  • 6
Левски кацна в Крайова

Левски кацна в Крайова

  • 28 юли 2026 | 11:43
  • 2956
  • 4
Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция

Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция

  • 28 юли 2026 | 12:02
  • 2775
  • 0
Левски вади 1,5 млн. евро за защитник, ако елиминира Университатя

Левски вади 1,5 млн. евро за защитник, ако елиминира Университатя

  • 28 юли 2026 | 04:03
  • 32888
  • 36
Университатя загуби титуляр за реванша с Левски

Университатя загуби титуляр за реванша с Левски

  • 28 юли 2026 | 04:32
  • 17372
  • 6