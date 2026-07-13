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  3. Роберто Карлош захапа Роналдо: Ако си неспособен, недей да обезценяваш

Роберто Карлош захапа Роналдо: Ако си неспособен, недей да обезценяваш

  • 13 юли 2026 | 00:08
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Бразилската легенда Роберто Карлос реагира остро на думите на Кристиано Роналдо, че европейското първенство има същата тежест като световното. Португалската звезда отново защити тази теза след отпадането на Португалия от Мондиала в Северна Америка. Коментарът му предизвика сериозни реакции, тъй като Роналдо така и не успя да спечели Световно първенство в кариерата си.

“Да кажеш, че европейското първенство е равно на световното, е смешно. Ако си неспособен да спечелиш най-големия трофей във футбола, не се опитвай да го обезценяваш. Това е срамно”, каза Карлош.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Португалия отпадна от Мондиал 2026 след загуба с минималното 0:1 от Испания в среща от 1/8-финалната фаза на надпреварата. Всички 104 мача от Световното първенство, което се провежда в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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