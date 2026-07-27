Нов вратар в Берое

Вратарят Иван Гошев бе представен официално като ново попълнение на Берое. Той е юноша на старозагорския клуб, но за последно бе част от Миньор (Перник).

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"Продължаваме да изграждаме конкурентен отбор, за да постигнем целите си. Добре дошъл", написаха от клуба.



Стражът е играл още в Янтра (Габрово), Спортист (Своге) и Дунав (Русе), а миналия сезон бе под рамките на вратата в 31 срещи за Миньор (Перник). Иван Гошев е взел участие в шест срещи на Берое в efbet Лига.

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