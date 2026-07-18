Берое и Загорец не се победиха в контролa

Изпадналият във Втора лига тим на Берое и Загорец (Нова Загора) завършиха при резултат 0:0 в контролна среща, играна в Стара Загора. В стартовия състав на старозагорци попаднаха Артур Мота, Викторио Вълков, Денис Динев, Борислав Вакадинов, Ивайло Митев, Айкут Рамадан, Стилиян Русенов, Исмаел Ферер, Симеон Вешев, Уелсей да Роча и Мирослав Георгиев.



Мачът бе последна проверка за старозагорци преди началото на сезона във Втора лига.

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