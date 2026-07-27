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България изпадна от Лигата на нациите, но вижте колко пари спечели

  • 27 юли 2026 | 16:20
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Станаха ясни разпределенията на наградния фонд за женските национални отбори след края на тазгодишното издание на волейболната Лига на нациите.

Турция обърна Бразилия и спечели Лигата на нациите за втори път
Турция обърна Бразилия и спечели Лигата на нациите за втори път

За всяка победа в груповата фаза на надпреварата отборите получаваха по 9500 долара, а за загуба сумата бе 4250 долара. По този начин най-много средства в този етап от турнира си осигуриха съставите на САЩ и Италия, които записаха по 10 победи в 12 мача и така заработиха по 103 500 долара.

Във финалния етап, известен като „Финална шестица“, парите бяха разпределени според крайното класиране.

Шампионът Турция спечели 1 милион долара, докато финалистът Бразилия взе 500 000.

За Италия останаха 300 000, за Китай – 180 000.

За САЩ останаха 130 000, а за Канада – 85 000. Япония и Нидерландия получиха съответно 65 и 40 хиляди долара.

Официално: България изпадна от женската Волейболна лига на нациите
Официално: България изпадна от женската Волейболна лига на нациите

България остана на последната 18-а позиция и заработи $61 500.

Общи приходи на отборите от Лигата на нациите 2026:

1. Турция – 1 098 250 долара
2. Бразилия – 598 250 долара
3. Италия – 403 500 долара
4. Китай – 262 500 долара
5. САЩ – 233 500 долара
6. Канада – 178 000 долара
7. Япония – 158 000 долара
8. Нидерландия – 127 750 долара
9. Полша – 87 750 долара
10. Чехия – 82 500 долара
11. Сърбия – 77 250 долара
12. Германия – 77 250 долара
13. Белгия – 72 000 долара
14. Тайланд – 66 750 долара
15. Доминиканска република – 66 750 долара
16. Украйна – 66 750 долара
17. Франция – 66 750 долара
18. БЪЛГАРИЯ – 61 500 долара

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