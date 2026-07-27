България изпадна от Лигата на нациите, но вижте колко пари спечели

Станаха ясни разпределенията на наградния фонд за женските национални отбори след края на тазгодишното издание на волейболната Лига на нациите.
Турция обърна Бразилия и спечели Лигата на нациите за втори път
За всяка победа в груповата фаза на надпреварата отборите получаваха по 9500 долара, а за загуба сумата бе 4250 долара. По този начин най-много средства в този етап от турнира си осигуриха съставите на САЩ и Италия, които записаха по 10 победи в 12 мача и така заработиха по 103 500 долара.
Във финалния етап, известен като „Финална шестица“, парите бяха разпределени според крайното класиране.
Шампионът Турция спечели 1 милион долара, докато финалистът Бразилия взе 500 000.
За Италия останаха 300 000, за Китай – 180 000.
За САЩ останаха 130 000, а за Канада – 85 000. Япония и Нидерландия получиха съответно 65 и 40 хиляди долара.
Официално: България изпадна от женската Волейболна лига на нациите
България остана на последната 18-а позиция и заработи $61 500.
Общи приходи на отборите от Лигата на нациите 2026:
1. Турция – 1 098 250 долара
2. Бразилия – 598 250 долара
3. Италия – 403 500 долара
4. Китай – 262 500 долара
5. САЩ – 233 500 долара
6. Канада – 178 000 долара
7. Япония – 158 000 долара
8. Нидерландия – 127 750 долара
9. Полша – 87 750 долара
10. Чехия – 82 500 долара
11. Сърбия – 77 250 долара
12. Германия – 77 250 долара
13. Белгия – 72 000 долара
14. Тайланд – 66 750 долара
15. Доминиканска република – 66 750 долара
16. Украйна – 66 750 долара
17. Франция – 66 750 долара
18. БЪЛГАРИЯ – 61 500 долара