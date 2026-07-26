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Турция обърна Бразилия и спечели Лигата на нациите за втори път

  • 26 юли 2026 | 16:51
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Световният вицешампион Турция спечели титлата в тазгодишната Волейболна Лига на нациите при жените. Момичетата на Даниеле Сантарели обърнаха и се наложиха над Бразилия с 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21) в големия финал на финалния турнир на Лигата, игран този следобед пред около 4000 зрители в Макао.

Така Турция завоюва трофея от световната надпревара за втори път в историята след 2023-а година.

От друга страна за Бразилия това беше пети загубен финал и "Селесао" отново остава със сребърните медали.

Благодарение на атаките на Ана Кристина де Соуса Бразилия водеше в резултата през по-голямата част от първия гейм. Южноамериканките дори откриха разлика от пет точки при 23:18, след което Туркия отбеляза четири поредни точки, за да намали изоставането си само на точка. Туркините, обаче, не успяха да стопят напълно разликата и Бразилия спечели гейма след атака на резервата Киси Нашименто. В много оспорваната втора част звездата на Турция Мелиса Варгас блесна на полето. Ханде Баладън също помогна на Турция да стигне до геймбол при 24:23 след чудовищен блок. Последва нова атака на Варгас за 25:23 и 1:1.

Третият гейм бе изпълнен с много обрати и размяна на водачеството. Първо Бразилия поведе при 8:5. Но последваха нови силни минути за Турция и Мелиса Варгас, която продължи да отбелязва точка след точка, като в крайна сметка състезателките на Даниеле Сантарели измъкнаха частта с 26:24 след атака в аут на Ана Кристина. Бразилия направи страхотно завръщане в четвъртата част, след изоставане с шест точки при 8:2 и при 13:7. След серия от четири поредни точки при сервис на Ана Кристина "Селесао" дори поведе с 19:18, но това беше за кратко. Водени от Мелиса Варгас, Турция си върна предимството, за да стигне до победата след 25:21 и 3:1 след умна атака на разпределителката Елиф Шахин.

Над всички за Турция за пореден път бе звездата Мелиса Варгас със страхотните 33 точки (3 блока и 3 аса) за победата. Ханде Баладън добави още 19 точки (1 блок и 1 ас) за успеха.

За Бразилия Ана Кристина де Соуса реализира 25 точки (3 блока и 2 аса). Росамария Монтибелер (2 блока) и Жулия Бергман (2 блока и 1 ас) се отчетоха съответно с 19 и 15 точки, но и това не беше достатъчно за победата.

ТУРЦИЯ - БРАЗИЛИЯ 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21)

ТУРЦИЯ: Елиф Шахин 5, Мелиса Варгас 33, Ханде Баладън 19, Илкин Айдън 15, Шинийд Джак Късал 7, Зехра Гюнеш 3 - Джизем Йорге-либеро (Джансу Йозбай, Салиха Шахин, Ейлюл Ятгин, Япрак Еркек)

Старши треньор: ДАНИЕЛЕ САНТАРЕЛИ

БРАЗИЛИЯ: Роберта Радтке 2, Росамария Монтебелер 19, Ана Кристина де Соуса 25, Жулия Бергман 15, Диана Дуарте 5, Лусия Нецо 11 - Марсел Матош да Силва-либеро (Макрис Кайрейро 1, Киси Нашименто 3, Хелена Хьонген, Маяра Басо, Наталия "Натиня" Араужо-либеро)

Старши треньор: ЖОЗЕ "ЗЕ" РОБЕРТО ГИМАРАЕШ.

Снимки: volleyballworld.com

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