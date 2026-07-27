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  3. Гизем Йорге: Свършихме невероятна работа! Толкова съм щастлива!

Гизем Йорге: Свършихме невероятна работа! Толкова съм щастлива!

  • 27 юли 2026 | 13:23
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Националният отбор на Турция по волейбол за жени триумфира за втори път в историята си в Лигата на нациите, след като победи тима на Бразилия във финала с 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).

Бразилките пък се разминаха за пореден път с първата си титла в турнира, като за пети път останаха със сребърните медали. 

Турция обърна Бразилия и спечели Лигата на нациите за втори път
Турция обърна Бразилия и спечели Лигата на нациите за втори път

„Не знам как да го опиша с думи! Наистина!“, каза въодушевената и просълзена турска либеро и капитан Гизем Йорге пред VBTV по време на празненствата на корта веднага след мача.

„Беше наистина труден мач и искам да поздравя Бразилия. Борбата им беше невероятна! Беше наистина страхотен финал. Играх с наистина силна болка в коляното... Толкова се гордея с всички, които положиха усилия за този отбор. Свършихме невероятна работа! Толкова съм щастлива!“

Мелиса Варгас е MVP във Волейболната лига на нациите
Мелиса Варгас е MVP във Волейболната лига на нациите
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