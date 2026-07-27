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Мелиса Варгас е MVP във Волейболната лига на нациите

  • 27 юли 2026 | 10:54
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След края на Волейболната лига на нациите при жените за 2026 г. бяха раздадени и индивидуалните награди. Призът за най-полезен състезател (MVP) бе присъден на Мелиса Варгас, която изведе Турция до победата във финала срещу Бразилия.

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Сред отличените състезателки е и Екатерина Антропова. Диагоналът на Италия, която спечели бронзов медал с водения от Хулио Веласко отбор, бе призната за изпълнителката на най-добър сервис в надпреварата след края на трите седмици от предварителната фаза.

Двойно отличие получи канадката Кийра Ван Рик, която стана както най-добър реализатор, така и най-добър нападател. Бразилката Жулия Кудиес завърши начело в класацията за най-много блокади, докато украинката Дария Шархородска бе наградена за най-добър разпределител.

Индивидуални награди от VNL 2026:

MVP: Мелиса Варгас (Турция)
Най-добра изпълнителка на начален удар: Екатерина Антропова (Италия)
Най-добра реализаторка: Кийра Ван Рик (Канада)
Най-добра нападателка: Кийра Ван Рик (Канада)
Най-добра блокировачка: Жулия Кудиес (Бразилия)
Най-добра разпределител: Дария Шархородска (Украйна)
Най-добър защитник: Жулиет Желен (Франция)
Най-добра посрещачка: Бояна Гочанин (Сърбия)

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