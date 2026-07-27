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Ландо Норис вярва, че е бил непобедим на "Хунгароринг"

  • 27 юли 2026 | 11:37
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Ландо Норис записа първата си победа за сезона във Формула 1, триумфирайки в Гран При на Унгария в неделя, и заяви, че представянето на Макларън е било на „друго ниво“.

Британският пилот пресече финалната линия на пистата „Хунгароринг“ пред Макс Верстапен и Андреа Кими Антонели, с което донесе и първи успех за своя отбор през кампанията.

Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария
Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

В събота настоящият шампион спечели полпозишъна, но изостана зад съотборника на Норис – Оскар Пиастри, още в първата обиколка на състезанието. Норис обаче очевидно разполагаше с по-добро темпо и успя да излезе начело, след като Пиастри се сблъска с проблеми с изостанали с обиколка пилоти след второто си спиране в бокса.

След като поведе, никой не успя да застраши позицията на Норис, което го остави изключително доволен от демонстрираната скорост.

Ландо Норис: Искам да вярвам, че мога да взема още победи
Ландо Норис: Искам да вярвам, че мога да взема още победи

„Какво ме радва най-много? Фактът, че бяхме толкова бързи, фактът, че колата, разбира се, беше много силна днес“, заяви Норис.

„Просто бях много щастлив от много неща. На моменти болидът все още беше ужасен за управление, но беше бърз, а аз предпочитам ужасна, но бърза кола пред всичко друго.

„Просто темпото, което имах през цялото състезание, дори зад Оскар в началото. Разбира се, вторият ми завой не беше най-добрият, но след това видях какво е темпото ми и бях по-добър във всяко едно отношение – по отношение на износването на гумите и скоростта.

„Бях убеден, че все още мога да спечеля състезанието, дори и след това, независимо дали щях да вляза в бокса, или да го принудя той да влезе, а аз да остана по-дълго на пистата, да сложа свежи гуми и да си пробия път напред.

„Така че бях убеден, че мога да спечеля състезанието днес, и го направихме. Разбира се, беше жалко и нещастно за него, защото мисля, че можехме да постигнем двойна победа“, добави световният шампион.

Андреа Стела: Норис взе всичко възможно от колата
Андреа Стела: Норис взе всичко възможно от колата

Голямата стъпка напред в скоростта на Макларън дойде в уикенд, в който отборът представи значителен пакет с подобрения по своя болид. Това вдъхна огромна увереност на Норис, който смята, че при никакви обстоятелства не е можел да бъде победен в неделя.

„Днес просто бяхме на друго ниво и аз се чувствах в много добър ритъм. Когато колата е добра и аз съм в добър ритъм, нищо не може да ме спре“, обясни британецът.

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Снимки: Gettyimages

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