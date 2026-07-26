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Ландо Норис: Искам да вярвам, че мога да взема още победи

  • 26 юли 2026 | 18:58
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Ландо Норис: Искам да вярвам, че мога да взема още победи

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис спечели първата си победа този сезон, след като завърши първи в Гран При на Унгария днес.

„Не знам какво стана на старта – призна британецът. – Задницата постоянно ми бягаше, 3-4 пъти колата се подхлъзна и Оскар успя да ме изпревари. В първата обиколка стъпих в прашната част и изостанах от него.

„След това обаче го притисках сериозно с идеята да го накарам да сбърка, но днес имах страхотно темпо. Колата беше прекрасна за каране и бях уверен, че мога да спечеля.

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„Можехме да удължим сериите обиколки с всеки комплект гуми, но и с новите гуми бяхме много бързи и това ни донесе победата.

„Искам да вярвам, че мога да взема още победи този сезон, искам да вярвам, че можем да продължим така. Тази писта е добра за нас, една от най-успешните за мен и вярвам, че можем да продължим да побеждаваме.“

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Снимки: Gettyimages

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