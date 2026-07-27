Еди Хърн: Ей Джей може да се боксира така и пак да победи Фюри

Победата на Антъни Джошуа с нокаут във втория рунд в събота оправда много прогнози, но начинът, по който стигна до нея, не беше съвсем убедителен. Джошуа (30-4, 27 нокаута) премина през тежък първи рунд, когато бе повален на два пъти от Даниел Пренга (20-2, 20 нокаута) и изглеждаше нестабилен на краката си, но се върна в мача и нокаутира считания за аутсайдер съперник.

Въпреки че в срещата не бяха заложени титли, на карта бе поставен дългоочакваният сблъсък на Джошуа с Тайсън Фюри. След като Фюри спечели лесно своя подгряващ мач в петък, Джошуа срещна повече трудности, но в крайна сметка и двамата си свършиха работата.

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Промоутърът Еди Хърн смята, че Джошуа все още може да победи Фюри, дори и да се боксира по начина, по който го направи срещу Пренга, но признава, че британецът трябва да бъде по-добър, в противен случай ще разчита единствено на силата си.

„Той може да се бие така и да победи Тайсън Фюри, защото притежава силата да нокаутира всекиго“, заяви Хърн. „Но трябва да бъде по-добър, защото Пренга не е толкова добър, колкото Тайсън Фюри. Пренга удря много по-силно, но не е на неговото ниво. Така че Джошуа трябва да се представи по-добре. Едно нещо обаче е сигурно – ще трябва да заковеш Ей Джей за пода, за да го победиш. Това е реалността. Независимо дали печели, губи или завършва наравно, той винаги предлага невероятна драма“, добави промоутърът.

Хърн беше попитан също дали смята, че на Джошуа му е било трудно да се настрои психически за битка с Пренга и дали ще бъде по-мотивиран срещу Фюри.

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„Дали ще бъде много по-остър срещу опонент като Фюри? Не мога да ви дам отговор“, каза Хърн. „Всичко, което знам, е, че той ще даде 110 процента от себе си. И поддържам мнението си, че ако го удари в брадичката, мачът приключва. Вярвам, че ще нокаутира Фюри.“

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