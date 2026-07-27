Кимия Ализаде към треньора си: Благодаря ти, че никога не се отказа от мен

Бронзовата медалистка в таекуондото от Олимпийските игри в Париж 2024 Кимия Ализаде направи успешно завръщане на тепиха след близо едногодишно лечение от контузия и спечели бронз в категория 62 кг при жените на силния международен турнир Portugal Open G1.

Фурор за България в Португалия, Кимия Ализаде се завърна с медал

"Гордея се, независимо от резултата. Завръщането след тежка контузия/операция е битка, която малцина виждат. Загубих бройката колко пъти ми се е налагало да започвам от нулата. Самото стъпване отново на тепиха е победа. Всеки медал оттук е двойна победа. Гордея се с пътя си, с устойчивостта си и с работата, която влагаме всеки ден. Благодаря на всички за подкрепата!”, написа иранката с български паспорт в Инстаграм.

Кимия Ализаде бе водена от личния си треньор Давуд Етимани, на когото също отдаде дължимото.

"Никога няма да забравя кой ме подкрепяше в най-мрачните ми дни. Благодаря ти, че никога не се отказа от мен"

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google