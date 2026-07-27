Петима българи в първия ден на Световното по борба за кадети

Петима българи излизат в първия ден на Световното първенство по борба за кадети в Азербайджан.

Надпреварата започва със срещи в класическия стил.

Цветан Николов (48) ще има за съперник японеца Ичия Инаока.

Данимир Йорданов (55) среща турчина Мохамед Каратекин.

Европейският шампион Георги Мърков (65) стартира срещу Бахтовар Примкулов (Таджикистан), шампион на Азия при момчетата през 2025-а.

Стоян Зебеков (80) ще излезе срещу беларусина Ярослау Блоцки.

При 110 килограмовите Йоан Димитров очаква победителя между украинец и грузинец.

Срещите започват от 9,30 часа.

Във вторник стартират останалите ни представители - Огнян Бургазов (45), Борис Крумов (51), Владислав Иванов (60), Кристиян Кръстев (71), Филип Дурев (92).

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