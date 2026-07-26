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  3. България спечели пет медала от Световното първенство по карате в Румъния

България спечели пет медала от Световното първенство по карате в Румъния

  • 26 юли 2026 | 18:01
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България спечели пет медала от Световното първенство по карате в Румъния

Българските състезатели записаха впечатляващо представяне на XIV WUKF Световно първенство по карате в Клуж-Напока (Румъния), в което участие взеха 47 държави с 2106 участника. Световни шампиони станаха Даниел Дончев и Дара Йосифова, която безапелационно заслужи златото, както в дисциплината ката, така и в дисциплината кумите.

Сребърен медал взе Ема Андонова, а бронзово отличие спечели Гергана Толмазова, допринасяйки за изключително успешното представяне на българския отбор.

Освен медалистите, още редица български състезатели се класираха сред първите девет в света в своите категории.

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