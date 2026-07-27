Фурор за България в Португалия, Кимия Ализаде се завърна с медал

Нови поводи за радост имаше българското таекуондо, след като нашите състезатели спечелиха 8 медала и едно пето място на силния международен турнир Portugal Open G1, който се проведе изминалия уикенд в Порто, Португалия. В надпреварата участие взеха едни от най-добрите таекуондисти в света, което показа силата на турнира.

След близо едногодишно лечение от контузия, медалистката от Олимпийските игри в Париж 2024 Кимия Ализаде се завърна и спечели бронз в категория 62 кг при жените.

Омид Хосейни завоюва злато в категория -80 кг при мъжете. На финала Омид се наложи над Антонио Милан Хуан, който е един от най- добрите в категория до 80 кг.

Ерика Карабелова и Станислав Митков също грабнаха златни медали, след като взеха по безапелационен начин всичките си срещи. По пътя си двамата се наложиха над едни от най- класните таекуондисти в света, а именно Лудовико Иурларо (Италия - 63 кг) и Омайма Ел Бочи (Мароко - 53 кг).

Две от младите надежди на родното таекуондо Теодора Маринова(49 кг.) и Дея Пеева(46 кг.) се представиха повече от отлично още в първото си участие при жените, след като и двете грабнаха бронзовите медали.

Бронз спечели и Стефан Стаменов (74 кг), който заслужаваше да грабне златото, но беше жестоко ограбен от съдиите. По- важното е, че с така спечелените точки тук и от Presidents Cup 2026 се очаква да бъде сред топ 15 на олимпийската ранглиста, което го приближава до класиране за Олимпийски игри в Лос Анджелис по ранкинг.

Станислава Костадинова показа добра игра, но остана 5-а в категория до 57 кг.

Анди Владимиров спечели златния медал в категория +78 кг при юношите. Анди победи всички по пътя си като на финал отстрани представител на САЩ. Той ще представя България на Младежките олимпийски игри в Дакар.

Треньор на националния отбор бе Фарзад Золгхадри, с помощник треньор Венцислав Соколов, а бронзовата медалистка от Париж 2024 бе водена от личния си треньор Давуд Етимани.

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