Обещаващ талант от Франция и ветеран от Нова Зеландия оглавяват UFC Париж

Леката категория на UFC стана още по-интересна след привличането на бившия шампион на KSW Саладин Парнас, който веднага ще бъде хвърлен в дълбокото.

Парнас (23-2)ще оглави събитието в дебюта си срещу утвърден боец в лицето на Дан Хукър (24-14). Битката ще бъде в пет рунда и ще е основен мач на изданието UFC Fight Night 287, което ще се проведе на 5 септември в Париж.

Това ще бъде потенциален звезден миг за 28-годишния французин Парнас, който идва след нокаут в първия рунд над Кенет Крос на събитиетo MVP ММА през май. Този мач отбеляза края на престоя му в KSW, където той записа 16 битки и четири защити на титлата си в категория до 70 кг.

Сега той ще изпробва уменията си срещу дългогодишен ветеран в октагона в лицето на Хукър, който е в серия от две поредни загуби с прекъсване от Беноа Сен Дени и Арман Царукян. 36-годишният боец не е печелил от август 2024 г., когато надделя с разделено съдийско решение над Матеуш Гамрот на UFC 305.

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