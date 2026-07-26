Екатерина Антропова: Все пак спечелването на 3-ото място е абсолютно невероятно и съм наистина щастлива

Една от звездите на олимпийския и световен шампион Италия Екатерина Антропова заяви след спечеления бронз в тазгодишната Волейболна Лига на нациите при жените след успех над Китай с 3:1, че са искали да играят на финала, но все пак спечелването на третото място е абсолютно невероятно и е наистина щастлива.

Италия грабна бронза в Лигата на нациите

"Не беше лесно да се възстановим от вчерашната загуба. Очевидно искахме да играем на финала днес, но все пак спечелването на третото място е абсолютно невероятно и съм наистина щастлива, че успяхме да го направим", каза Антропова пред камерата на VBTV.

Хулио Веласко: Много се гордея с отбора

Снимки: volleyballworld.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google