Екатерина Антропова: Все пак спечелването на 3-ото място е абсолютно невероятно и съм наистина щастлива

Една от звездите на олимпийския и световен шампион Италия Екатерина Антропова заяви след спечеления бронз в тазгодишната Волейболна Лига на нациите при жените след успех над Китай с 3:1, че са искали да играят на финала, но все пак спечелването на третото място е абсолютно невероятно и е наистина щастлива.
Италия грабна бронза в Лигата на нациите
"Не беше лесно да се възстановим от вчерашната загуба. Очевидно искахме да играем на финала днес, но все пак спечелването на третото място е абсолютно невероятно и съм наистина щастлива, че успяхме да го направим", каза Антропова пред камерата на VBTV.
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Снимки: volleyballworld.comДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google