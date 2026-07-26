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Хулио Веласко: Много се гордея с отбора

  • 26 юли 2026 | 15:29
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Селекционерът на олимпийския и световен шампион Италия Хулио Веласко призна след спечеления бронз в тазгодишната Волейболна Лига на нациите при жените след успех над Китай с 3:1, че много се гордее с отбора.

Италия грабна бронза в Лигата на нациите
Италия грабна бронза в Лигата на нациите

"Вчера претърпяхме тежка загуба, но едва в тайбрек, това трябва да се помни, и то срещу Бразилия, която е един от най-силните отбори в света. На това ниво е нормално да се загуби, въпреки че съм щастлив от начина, по който реагирахме и спечелихме днес. Радвам се за момичетата, защото беше важно да завършим тази Лига на нациите с усмивка. Това се случва след 24 дни далеч от дома, което не е лесно. Много се гордея с отбора и го казах на момичетата след загубата вчера, защото те никога не се предадоха и това е солидната основа, върху която ще градим втората част от лятото. Не играхме отлично, те също го знаят, но никога не се отказахме и това е аспект, който отстоявам и който видях и в загубения мач с Бразилия. Днес обаче играхме по-добре, разбира се, срещу отбор, който не е на нивото на Бразилия, но се справихме много по-добре. Лигата на нациите приключва и смятам, че се връщаме в Италия с много положителен баланс. Четири основни състезателки получиха по-дълга почивка, без да броим оттеглянето на Моника Де Дженаро. Въпреки това, успяхме да изиграем основния етап и финалите на Лигата на нациите в пълен състав, което може да се окаже много важно с оглед на Европейското първенство. Трябва да работим, въпреки че днес видяхме важни и окуражаващи индивидуални подобрения, докато на други все още им липсва най-добрият ритъм. След години на голям стрес беше редно да дадем на тези момичета допълнителна почивка и самият факт, че бяха тук с нас, за да тренират и играят, ме кара да мисля, че ще пристигнем на Европейското в отлично състояние", коментира Веласко пред официалния сайт на италианската федерация.

Снимки: volleyballworld.com

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