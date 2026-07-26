Италия грабна бронза в Лигата на нациите

Световните и олимпийски шампионки от Париж 2024 от Италия грабнаха бронзовите медали в Лигата на нациите през 2026 година.

Шампионките в турнира от 2025 година спечелиха малкия финал срещу Китай с 3:1 (25:16, 23:25, 25:22, 25:13) в Макао.

Екатерина Антропова заби 26 точки (4 аса, 1 блок) за успеха на Италия.

Сара Фаар добави 13 точки (1 ас, 1 блок).

Стела Нервини записа 11 точки (1 блок).

Юшан Жуан бе най-резултатна за Китай 15 точки (2 блока).

Сианжу Гон добави 7 точки (1 ас).

Със спечелването на третото място в крайното класиране Италия получи чек за $300,000. За Китай остана утехата от бонус от $180,000.

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