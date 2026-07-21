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Димитър Трендафилов за подготовката на Бенковски

  • 21 юли 2026 | 18:07
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Димитър Трендафилов за подготовката на Бенковски

Новият старши треньор на Бенковски (Исперих) Димитър Трендафилов коментира пред клубния сайт актуалното състояние на тима след първия лагер от предсезонната подготовка и първата контрола – срещу Дунарея (Гюргево).

Хикс в Исперих
Хикс в Исперих

„Все още сме в начален етап на подготовката, но съм изключително доволен от старанието на футболистите. Изиграхме доста полезна проверка срещу румънския тим. Мисля, че контролата бе по-полезна за нас, за да започнем да се сработваме. Ние бяхме на 3-4 тренировки, част от футболистите за първи път играеха заедно. Така че съм доволен. Бенковски е амбициозен проект. Имаме амбиции през настоящия сезон и съм благодарен, че мога да бъда част от този клуб. И президентът Стефан Крачунов, и кметът Белгин Шукри са достатъчно амбициозни и искат Бенковски да се представи подобаващо. Моето желание е същото и затова приех поканата – в противен случай, без амбиции, няма смисъл да вършиш нещо. Подсилихме се с няколко нови футболисти, които ще повишат нивото на отбора. Остава само да се сработят, защото ще им трябва време. Хубавото е, че сега по време на подготовката можем да тренираме по-интензивно. Защото ако искаме добри резултати, трябва и нормален тренировъчен режим“.

Снимки: fcbenkovskiisperih.com

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