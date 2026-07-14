Септември (Драгоево) започва в 20:00 часа

Тази вечер в 20:00 часа, ФК Септември 1923 (с.Драгоево, Област Шумен) ще даде ход на подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. 22 футболисти ще се включат в първата тренировка. Целият процес ще се провежда на Национална спортна база Спортпалас в к.к. Златни Пясъци - град Варна. В хода му, ще се играят приятелски срещи. Седмица преди старта на първенството, Септември (Драгоево) ще излезе за мач от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

18 юли: Черноломец (Попово) – Септември (Драгоево)

25 юли: Септември (Драгоево) – Бенковски (Исперих)

1 август: Септември (Драгоево) – Устрем (Дончево)

8 август: Септември (Драгоево) – Олимпик (Варна)

15 август, купа АФЛ: Септември (Драгоево) – жребий ще определи съперника

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