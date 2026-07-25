Германският колоездач Флориан Липовиц се завърна у дома след претърпяна операция

Флориан Липовиц се завърна у дома след претърпяна операция на фрактура на ключицата, която германският колоездач получи при катастрофа на Тур дьо Франс, заяви мениджърът на отбора Ралф Денк.

"Той е отново у дома. Следи състезанието, пише ни съобщения. Поддържаме връзка постоянно", каза мениджърът на Ред Бул-Бора Денк след 19-ия етап в престижното състезание.

Липовиц катастрофира в завой по време на бягането по часовник във вторник и трябваше да се оттегли. По това време той беше пети в генералното класиране и имаше шанс да се качи на подиума, както миналата година, когато завърши на трето място. Денк каза още, че очаква Липовиц да се завърне преди края на сезона, вероятно за есенните еднодневни класики в различни държави през октомври.

Не се очаква германецът да е във форма навреме за обиколката на Испания, която започва на 22 август, или за световното първенство в Монреал от 20 септември.

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