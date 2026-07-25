Айнер Рубио се оттегля от Тур дьо Франс след тежко нараняване

Колумбиецът Айнер Рубио от тима Мовистар се оттегли от Тур дьо Франс поради наранявания на лицето, след като претърпя тежка катастрофа при изкачването до Алп д'Юез по време на 19-ия етап в петък, когато се сблъска с превозно средство на екипа на Emirates от ОАЕ, предаде Ройтерс. Видеозаписи показват как 28-годишният Рубио се блъска с висока скорост в задната част на автомобил на отбора на ОАЕ, който е спрял внезапно на по-равна част от трасето.

Един от последните етапи на Обиколката на Франция бе спечелен от словенеца Тадей Погачар, който вече има повече от 7 минута преднина пред белгиеца Ремко Евенепул в генералното класиране и много вероятно ще спечели за пети път най-престижното колоездачно състезание в света.

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