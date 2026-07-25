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Левон Аронян спечели шахматен фестивал в Швейцария

  • 25 юли 2026 | 13:27
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Левон Аронян спечели шахматен фестивал в Швейцария

Гросмайстор Левон Аронян спечели турнира Biel Masters — Grandmasters Triathlon в рамките на шахматния фестивал в Бил, Швейцария. Той прибра първата награда от 10 000 швейцарски франка (около 10 750 евро). В 59-ото издание на фестивала бяха включени общо 14 състезания в рамките на 15 дни, като кулминацията бе триатлонът с три квалификационни етапа — в класически шах, рапид и блиц — последвани от финална фаза.

Имаше и още един турнир от същия формат — Generation Challenge Invitational Triathlon, спечелен от 16-годишния чешки международен майстор Вацлав Финек. 14-годишният германски международен майстор Кристиан Гльоклер бе изненадващият победител в Masters Open. Турнирът Masters започна с промяна в състава в последния момент, след като узбекският гросмайстор Нодирбек Якубоев не успя да пристигне навреме в Швейцария заради проблеми с визата. Той бе заменен от азербайджанския гросмайстор Айдън Сюлейманли само три дни преди началото на събитието.

Многоетапният турнир Masters Triathlon имаше сложна последователност от формати:

ACCENTUS Chess960: Еднодневен турнир всеки срещу всеки с контрола 15+5, който служеше единствено за определяне на стартовите номера за основните етапи на триатлона.

Рапид: Еднодневен турнир всеки срещу всеки с контрола 15+5. Победата носеше две точки, ремито — една, а загубата — нула точки.

Класически шах: Четиридневен турнир всеки срещу всеки, като цветовете бяха разменени спрямо рапида. Контролата бе 120 минути за първите 40 хода, след това 30 минути до края на партията, с добавка от 30 секунди на ход, започваща от 41-вия ход. Победата носеше четири точки, ремито — една и половина, а загубата — нула.

Блиц: Еднодневен двоен турнир всеки срещу всеки. За победа се даваше една точка, за реми — половин, а за загуба — нула.

Финал: Първите четирима в общото класиране от предишните три етапа се класираха за финалната фаза — турнир всеки срещу всеки със същата контрола и точкова система като при класическия шах.

Крайното класиране бе определено от общия брой точки, събрани във всички изброени формати.

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