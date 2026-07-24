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Тенис на маса от най-висока класа в Панагюрище

  • 24 юли 2026 | 18:15
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По-висока категория състезание и повече звезди в едно от най-големите спортни събития у нас през 2026 г.! Между 8 и 13 септември България за десети път ще посрещне част от елита в тениса на маса в светa. Наградният фонд на WTT Contender Panagyurishte 2026 Presented by Asarel е най-високият, който сериите WTT Contender позволяват – 100 000 щатски долара, като участие ще вземат голям брой състезатели от топ 50 на световната ранглиста. Организаторите от сдружение Асарел България Оупън направиха огромна крачка напред и след като в последните години Панагюрище приемаше състезания от категорията Feeder на World Table Tennis, сега идва и домакинството на един от Contender турнирите в календара на световния тенис на маса.

В първите два дни на WTT Contender Panagyurishte 2026 Presented by Asarel ще се проведат квалификациите, а двубоите от основната схема започват в четвъртък, 10-и септември. По традиция най-интересно ще бъде през уикенда – в събота зрителите ще могат да се насладят на 1/4-финалите и 1/2-финалите, а събитието завършва в неделя с финалите в мъжките и женските двойки, както и с кулминацията в схемите поединично.

Както всяка година повече от най-добрите ни национални състезатели при мъжете и жените също ще вземат участие.

Основните спонсори отново ще бъдат"Асарел-Медет" АД - най-значимото предприятие за региона на Панагюрище и пенсионно-осигурителна компания "Съгласие”. Сдружение "Асарел България Оупън” отново успешно си сътрудничи с Министерството на младежта и спорта, Българската федерация по тенис на маса и Община Панагюрище.

От 2015 г., когато Арена Асарел беше домакин на своето първо събитие от календара на ITTF, Панагюрище гордо заема своето място в календара на Международната федерация по тенис на маса, изграждайки репутацията си на надеждна, но и емоционална спирка за някои от големите звезди в спорта.

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