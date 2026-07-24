Тадей Погачар с нова победа и е все по-близо до това да спечели за пети път Обиколката на Франция

Словенецът Тадей Погачар спечели 19-ия етап от Обиколката на Франция и е само на два дни от това да триумфира за пети път в най-престижното колоездачно състезание в света. Състезателят на Обединените арабски емирства финишира първи на митичната височина Алп д'Юез, за да запише 26-ата си етапна победа в Тур дьо Франс и пета в настоящото 113-о издание.

Погачар измина дистанцията от 127,9 километра от Гап до Алп д'Юез за 3 часа, 17 минути и 57 секунди, като постави и нов рекорд на финалната височина от 35 минути и 25 секунди, което е с минута и 15 секунди по-добро от рекордна на Марко Пантани от 1995 година.

Погачар започна алпийската височина с изоставане от 3:20 минути от групата на лидерите, в която бяха еквадорецът Ричард Карапас (Едюкейшън-Ийзипоуст), французинът Лени Мартинес (Декатлон) и американеца Сеп Къс (Висма-Лийз а байк). Два километра преди финала той успя да застигне Карапас, който до този момент бе лидер в етапа. След мощно ускорение в последните 900 метра Погачар елиминира конкурентите си и спокойно пресече финалната линия.

Втори на шест секунди финишира Мартинес, който успя да се пребори за него с Карапас. Еквадорецът е трети на девет секунди зад Погачар. Четвърти финишира Къс, но на повече от минута. Пети е норвежецът Тобиас Йоханес (Уно-Екс Мобилити), а шести остана олимпийският шампион Ремко Евенепул (Ред Бул-Бора-Хансгрое). Неговото изоставане спрямо Погачар бе 2:29 минути.

Така в генералното класиране Погачар вече има преднина от 7:11 минути пред Евенепул и 9:42 минути пред съотборника си Исак дел Торо, който остана седми в днешния ден.

Словенецът обаче бе свален от първото място в класирането при катерачите, като вече е на втора позиция с 90 точки. С точка повече от него е Карапас, който в утрешния ден ще бъде с "бялата фланелка на червени точки".

Борбата за "зеленото трико" пък до голяма степен бе решена от Мадс Педерсен (Лидл-Трек). Датчанинът взе точки на днешния междинен спринт и вече води с 57 пред белгиеца Яспер Филипсен (Соудал Куик-Степ).

В събота предстои 20-ият етап от Обиколката на Франция, който се очертава като по-тежък от днешния. Той е с дължина от 170 километра, като отново ще се финишира в курорат Алп д'Юез, макар самата височина да няма да бъде карана. За сметка на това колоездачите ще трябва да минат три други изкачвания от висша категория - Кол дьо ла Кроа дьо Фер, Кол дю Галибие и Кол дьо Сарен.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago