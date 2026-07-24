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Нефтохимик привлече двама юношески национали на България

  • 24 юли 2026 | 17:52
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Актуалният носител на Купата на България и вицешампион – Нефтохимик 2010 (Бургас), подписа днес с двама национали от юношеския отбор до 17 години. Част от бургаския клуб вече са посрещачите Милко Багдасаров (№17), досега играл в Арда (Кърджали), и Вели Сезгин (№21), който идва от Хан Аспарух (Исперих).

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"Това са две от най-талантливите деца в тази възраст. Много се радвам, че ги привлякохме", заяви президентът на ВК Нефтохимик 2010 Огнян Томов, който лично подписа с Багдасаров и Сезгин в Стара Загора.

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Двамата сключиха договори с Нефтохимик 2010 за спортна подготовка до навършване на пълнолетие. Те ще тренират с първия отбор и ще подсилят юношеските формации на бургазлии.

"И двамата са родени през 2011 година и са високи по 193 см. Това са млади и перспективни състезатели с много добри физически данни и сериозен потенциал за развитие. Ще им дадем възможност постепенно да се адаптират към изискванията на мъжкия волейбол и да се развиват в правилната среда", заяви старши треньорът и спортен директор на Нефтохимик 2010 Иван Станев, който е селекционер на националния тим до 17 години.

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На този представителен отбор, в момента на лагер в Стара Загора, идния месец предстои Балканиада в Албания и Световно първенство в Катар.

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