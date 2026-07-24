Станев: Бургаското дерби в първия кръг със сигурност ще предизвика голям интерес

Тегленият тази седмица жребий за първия кръг на сезон 2026/2027 в WINBET Супер Волей заложи бургаско дерби – Дея спорт срещу Нефтохимик 2010 в периода 23-26 октомври. Това е и гвоздеят на първия кръг в шампионата. Точните дати на мачовете тъпърва ще се уточнят.

Бургаско дерби и още интригуващи сблъсъци на старта на WINBET Супер Волей

Ето какво каза по този повод старши треньорът и спортен директор на Нефтохимик – актуални носители на Купата на България и вицешампиони на страната, Иван Станев пред официалния клубен сайт:

"Жребият още в първия кръг ни предлага бургаско дерби, което със сигурност ще предизвика голям интерес. Колкото и трудно да е в началото на сезона един отбор да бъде в най-добрата си форма, ще направим всичко възможно да бъдем максимално подготвени и да започнем шампионата по най-добрия начин", заяви Станев.

Вижте полуфиналите за Суперкупата на България

Седмица преди старта на първенство ще се проведе турнирът за Суперкупата на България. Там жребият изправи Нефтохимик 2010 срещу ЦСКА. В другия полуфинал се срещат шампионът Левски и Локомотив Авиа (Пловдив). Турнирът ще е състои на 17 и 18 октомври в спортна зала "Левски София".

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