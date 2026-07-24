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  3. Станев: Бургаското дерби в първия кръг със сигурност ще предизвика голям интерес

Станев: Бургаското дерби в първия кръг със сигурност ще предизвика голям интерес

  • 24 юли 2026 | 17:43
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Тегленият тази седмица жребий за първия кръг на сезон 2026/2027 в WINBET Супер Волей заложи бургаско дерби – Дея спорт срещу Нефтохимик 2010 в периода 23-26 октомври. Това е и гвоздеят на първия кръг в шампионата. Точните дати на мачовете тъпърва ще се уточнят.

Бургаско дерби и още интригуващи сблъсъци на старта на WINBET Супер Волей
Бургаско дерби и още интригуващи сблъсъци на старта на WINBET Супер Волей

Ето какво каза по този повод старши треньорът и спортен директор на Нефтохимик – актуални носители на Купата на България и вицешампиони на страната, Иван Станев пред официалния клубен сайт:

"Жребият още в първия кръг ни предлага бургаско дерби, което със сигурност ще предизвика голям интерес. Колкото и трудно да е в началото на сезона един отбор да бъде в най-добрата си форма, ще направим всичко възможно да бъдем максимално подготвени и да започнем шампионата по най-добрия начин", заяви Станев.

Вижте полуфиналите за Суперкупата на България
Вижте полуфиналите за Суперкупата на България

Седмица преди старта на първенство ще се проведе турнирът за Суперкупата на България. Там жребият изправи Нефтохимик 2010 срещу ЦСКА. В другия полуфинал се срещат шампионът Левски и Локомотив Авиа (Пловдив). Турнирът ще е състои на 17 и 18 октомври в спортна зала "Левски София".

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