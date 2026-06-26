Волейболните национали под 17 години започнаха подготовка за Световното

Националният отбор на България по волейбол за мъже до 17 години започна подготовка за предстоящото Световно първенство в Доха (Катар).
Първата част от заниманията треньорът Иван Станев ще води в Бургас. На 13 юли тимът ще се премести в Стара Загора, информираха от Българската федерация по волейбол.
Световното първенство ще стартира на 19 август, а финалът предстои на 29 август.
Списък на повиканите състезатели:
Разпределители Константин Цанев – Черно море Емилиян Динчев – ВАСК Атила Кадир Османоглу – Берое Явор Неделчев – Бургос
Посрещачи Александър Несторов – Левски Деян Ангелов – ВАСК Кайо Павлов – ВАСК Иван Антонов – Монтана Калоян Стефанов – ЦСКА Сали Сезгин – Исперих
Централни блокировачи Кръстин Илов – ЦСКА Иван Каменов – ВАСК Мариян Георгиев – Славия Иван Величков – Миньор Мирослав Даков – ЦСКА
Диагонали Денислав Киров –ВАСК Александър Иванов – Черно Море Джейсън Барутов – Славия
Либеро Ивайло Донев – ЦСКА Деан Лаков – ЛевскиДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google