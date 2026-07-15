Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нефтохимик 2010 взе чешки посрещач със златен требъл във Франция

Нефтохимик 2010 взе чешки посрещач със златен требъл във Франция

  • 15 юли 2026 | 10:51
  • 297
  • 0
Нефтохимик 2010 взе чешки посрещач със златен требъл във Франция

Носителят на Купата на България по волейбол за мъже Нефтохимик 2010 продължава със селекцията за новия сезон 2026/2027. Бургаският тим, който е и действащ вицешампион на страната, привлече чешки посрещач, информираха от клуба в социалните мрежи.

198-сантиметровият Адам Бартош е седмото ново попълнение на "нефтохимиците" след разпределителите Владимир Станков и Константин Нечев, центърът Димитър Чавдаров, либерото Константин Чипев, сръбския посрещач Стефан Скакич и Цветелин Цветанов, който може да играе и като "четворка", и като диагонал.

В отбора остават диагоналът Стоян Димитров, либерото Ясен Петров, посрещачът Димитър Василев и центровете Стефан Чавдаров и Мартин Кръстев.

През последният сезон 34-годишният Бартош игра за два тима - за втори път във Фатра (Злин, Чехия) и в Макаби (Тел Авив, Израел). Във Франция той има два периода в именития Тур, като е носил екипите още на Ница и Нант. В Белгия също се състезава за отбор с традиции - за Маасейк, а в Полша играе за Биелско-Бяла. Облича и фланелката на Шабаб Ал Ахли от ОАЕ.

С тима на Тур Адам Бартош има златен требъл във Франция - титла, Купа и Суперкупа на страната през сезон 2014/2015. Печели още веднъж френската Суперкупа с този отбор. Бил е и вицешампион на Белгия и на Израел. С националния състав на Чехия има сребро и бронз от Европейската лига.

"ВК Нефтохимик 2010 казва "Добре дошъл!" на Адам Бартош и му пожелава трофея и с нашия тим", добавиха от бургаския клуб.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България излиза срещу лидера в световната ранглиста Полша в Чикаго

България излиза срещу лидера в световната ранглиста Полша в Чикаго

  • 15 юли 2026 | 07:01
  • 18579
  • 8
България (U18) се класира на полуфинал на Евроволей 2026

България (U18) се класира на полуфинал на Евроволей 2026

  • 14 юли 2026 | 17:49
  • 10054
  • 11
Ивайло Дамянов остава в Локомотив Авиа

Ивайло Дамянов остава в Локомотив Авиа

  • 14 юли 2026 | 17:30
  • 678
  • 0
Денислав Бърдаров: Вторият гейм тепърва започва

Денислав Бърдаров: Вторият гейм тепърва започва

  • 14 юли 2026 | 15:29
  • 3869
  • 0
Виктор Полетаев ще продължи кариерата си в ОАЕ

Виктор Полетаев ще продължи кариерата си в ОАЕ

  • 14 юли 2026 | 15:04
  • 1333
  • 0
Томаш Форнал: Играта на България зависи от Алекс Николов! Можем да ги победим

Томаш Форнал: Играта на България зависи от Алекс Николов! Можем да ги победим

  • 14 юли 2026 | 14:09
  • 5003
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Успехът прати Левски на жребия за третия кръг в ШЛ, има напълно преодолими отбори, ето съперниците

Успехът прати Левски на жребия за третия кръг в ШЛ, има напълно преодолими отбори, ето съперниците

  • 15 юли 2026 | 10:21
  • 25061
  • 21
Едни и същи казуси - различни решения: има ли двоен аршин спрямо ЦСКА и България?

Едни и същи казуси - различни решения: има ли двоен аршин спрямо ЦСКА и България?

  • 15 юли 2026 | 11:26
  • 5005
  • 5
Величков: Отказаните визи на Ебонг и Лапоухов са политическо решение

Величков: Отказаните визи на Ебонг и Лапоухов са политическо решение

  • 15 юли 2026 | 09:07
  • 20302
  • 65
Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

  • 14 юли 2026 | 23:59
  • 94306
  • 561
Англия срещу Аржентина: кой ще стигне до битката за трофея срещу Испания

Англия срещу Аржентина: кой ще стигне до битката за трофея срещу Испания

  • 15 юли 2026 | 08:44
  • 4204
  • 5
България излиза срещу лидера в световната ранглиста Полша в Чикаго

България излиза срещу лидера в световната ранглиста Полша в Чикаго

  • 15 юли 2026 | 07:01
  • 18579
  • 8