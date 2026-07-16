Монтана губи двама основни играчи за дълго време

Монтана губи двама основни футболисти за дълго време. Защитникът Джан Хасан и нападателят Ивелин Георгиев си направиха ядрено-магнитен резонанс, който показа, че първият е с пукнати костици на левия глезен, а вторият със скъсан менискус.

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Хасан пострада в конролната среща със Славия, а Георгиев на една от последните тренировки в Банско. 24-годишният ляв краен бранител ще носи носи специален ортопедичен ботуш, а на юношата на монтанци му предстои операция. И двамата ще отсъстват от терена поне три месеца.

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