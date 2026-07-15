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Бислимов: Класен съперник, полезно е да играем срещу такива

  • 15 юли 2026 | 07:30
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Бислимов: Класен съперник, полезно е да играем срещу такива

Апоел (Петах Тиква), завършил на шесто място в елита на Израел, се наложи с 2:0 над Спартак (Плевен) в приятелска среща, играна в Правец.

Спартак (Плевен) загуби от шестия в елита на Израел
Спартак (Плевен) загуби от шестия в елита на Израел

Красимир Бислимов, старши треньор на плевенчани коментира пред клубния сайт.

„През първото се противопоставихме много добре, но съперникът е доста класен тим, няма какво да си кривя душата. Все пак първата част беше равностойна. След като ни вкараха ранния гол, нямаха повече положения, докато ние имахме добри ситуации и стояхме много добре. През втората част вече имаха превес, но накрая можехме да върнем един гол. Това беше още една много полезна контрола и то срещу много силен отбор, който има и индивидуална класа. Всичките ни футболисти играха. За мен правилното е да играем контроли срещу много силни отбори, защото те ти показват слабите места, на които да наблегнеш и да поработиш повече“.

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