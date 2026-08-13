Олимпиакос подписа със сенегалско крило

Сенегалското крило на АСВЕЛ Вильорбан Мбайе Ндиайе официално премина в Олимпиакос, където ще бъде съотборник на най-добрия български играч Александър Везенков. Френското издание "Екип" пък посочи, че причина за трансфера е фактът, че френският клуб е принуден да намали финансовата маса за заплати.

Олимпиакос е платил 400 000 евро за Ндиайе на клуба на Тони Паркър. В момента АСВЕЛ е в критично състояние, като само седем играчи имат договори с клуба. С френския клуб договор подписа и френският национален плеймейкър Силвен Франсиско, но той напусна, без да изиграе нито един мач с фланелката на тима, за да се присъедини към Панатинайкос.

Мбайе Ндиайе е започнал в Бург, преминал е през Блоа, а през последните три години играе в АСВЕЛ Вилюрбан, като през 2024 година дълго време е извън терените заради скъсани кръстни връзки. Сега продължава кариерата си в отбора, който спечели последното издание на Евролигата.

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Снимки: Imago