Босът на Панатинайкос опитал да доведе Йокич в гръцкия гранд

Ако собственикът на баскетболния Панатинайкос Димитрис Янакопулос можеше да решава, Никола Йокич щеше да играе за неговия отбор през следващия сезон, пише агенция Reuters.

Янакопулос, чието нетно богатство се оценява между 500 милиона и 1.9 милиарда долара, разкри в подкаста EuroInsiders, че е предложил на Денвър Нъгетс да откупи договора на Йокич и да го доведе в Атина.

„Хората ще кажат: „Добре, той се шегува“, заяви Янакопулос и продължи: „Тази година отправих много сериозно предложение, както към неговия отбор, така и към него самия. Получих отказ. Знам, че има още една година от договора си.“

Технически, на Никола Йокич му остават две години от ангажимента с Денвър. Той трябва да получи 59 033 114 долара този сезон и 62 841 702 долара следващия, но сезон 2027/2028 е опция за Йокич.

„Опитах се да откупя последната му година. Отне им няколко секунди, за да кажат: „Кой? Гърция? Къде? Какво? Чао.“ Но... нека изчакаме до следващата година“, добави босът на Панатинайкос.

31-годишният сръбски баскетболист прекара всичките си 11 сезона в НБА до момента с екипа на Нъгетс и записа средно по 22.2 точки, 11.1 борби и 7.5 асистенции, докато води атаката към единствената шампионска титла за франчайза през сезон 2022/2023.

Миналата година в Евролигата Панатинайкос постигна актив 22-16, завършвайки на седмо място от 20 отбора и загуби от Валенсия в първия кръг на плейофите.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages